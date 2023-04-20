Англія

Тренер хоче бачити захисника у своїй команді.

Манчестер Юнайтед вже довгий час цікавиться правим захисником Баєра Джеремі Фрімпонгом.

Як повідомляє журналіст Семуель Лакхерст, в підписанні нідерландського футболіста особисто зацікавлений Ерік Тен Гага — він захоплюється його грою.

Цього сезону Фрімпонг провів 26 ігор у Бундеслізі, забивши вісім голів і віддавши шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед доведеться витримати конкуренцію за гравця — Баварія та Барселона також зацікавлені.