Німеччина

Захисник може змінити команду вже влітку.

Захисник Баєра Джеремі Фрімпонг вдалими виступами привернув увагу ряду європейських топклубів в майбутнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, нідерландського футболіста хоче підписати Баварія та Барселона.

Цього сезону Фрімпонг провів 26 ігор у Бундеслізі, забивши вісім голів і віддавши шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед розпочав переговори з Фрімпонгом.