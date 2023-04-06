Захисник може змінити команду вже влітку.
Джеремі Фрімпонг, getty images
06 квітня 2023, 21:58
Захисник Баєра Джеремі Фрімпонг вдалими виступами привернув увагу ряду європейських топклубів в майбутнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, нідерландського футболіста хоче підписати Баварія та Барселона.
Цього сезону Фрімпонг провів 26 ігор у Бундеслізі, забивши вісім голів і віддавши шість результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед розпочав переговори з Фрімпонгом.