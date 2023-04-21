Англія

Очікується, що вихованець "синіх" залишить Стемфорд Брідж улітку, оскільки відмовився продовжувати поточний контракт.

Чинний лідер англійської Прем'єр-ліги в особі лондонського Арсеналу вже зараз працює і планує свої дії на трансферному ринку влітку цього року.

Як повідомляє журналіст Goal Чарлі Воттс, "каноніри" уважно стежать за ситуацією навколо атакуючого півзахисника Мейсона Маунта та його сумнівного майбутнього в лондонському Челсі.

Очікується, що 24-річний вихованець "синіх" змінить клубну прописку наприкінці сезону, оскільки всі спроби клубу продовжити з ним контракт завершилися безуспішно (нинішня угода Маунта з Челсі спливає влітку 2024).

Незважаючи на те, що центральний півзахисник Вест Гема Деклан Райс залишається головною трансферною метою Арсеналу, "каноніри" активно обговорюють варіант із підписанням ще й гравця Челсі.

Цього сезону Мейсон Маунт провів у футболці "синіх" 35 поєдинків, у яких він забив три голи і віддав шість результативних передач. Раніше одним із головних претендентів на англійця називався Ліверпуль.