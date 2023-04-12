Контракт атакуючого півзахисника лондонського Челсі Мейсона Маунта спливає влітку 2024 року, тому питання щодо майбутнього гравця залишається під питанням.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 24-річний англієць залишається однією з головних трансферних цілей Лверпуля.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" готове вступити з Челі в переговори щодо Маунта, якщо той буде доступний на ринку.

Все залежить від переговорів між "синіми" та футболістом щодо нового контракту — на даному етапі жодного прогресу в цьому питанні немає.

У поточному сезоні Мейсон Маунт провів за Челсі 32 поєдинки, в яких він забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.