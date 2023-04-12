Англія

Мерсісайдці готові спробувати підписати англійського хавбека, якщо він буде доступний на трансферному ринку.

Контракт атакуючого півзахисника лондонського Челсі Мейсона Маунта спливає влітку 2024 року, тому питання щодо майбутнього гравця залишається під питанням.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 24-річний англієць залишається однією з головних трансферних цілей Лверпуля.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" готове вступити з Челі в переговори щодо Маунта, якщо той буде доступний на ринку.

Все залежить від переговорів між "синіми" та футболістом щодо нового контракту — на даному етапі жодного прогресу в цьому питанні немає.

У поточному сезоні Мейсон Маунт провів за Челсі 32 поєдинки, в яких він забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.