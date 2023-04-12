Мерсісайдці готові спробувати підписати англійського хавбека, якщо він буде доступний на трансферному ринку.
Мейсон Маунт, getty images
12 квітня 2023, 20:20
Контракт атакуючого півзахисника лондонського Челсі Мейсона Маунта спливає влітку 2024 року, тому питання щодо майбутнього гравця залишається під питанням.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 24-річний англієць залишається однією з головних трансферних цілей Лверпуля.
За інформацією джерела, керівництво "червоних" готове вступити з Челі в переговори щодо Маунта, якщо той буде доступний на ринку.
Все залежить від переговорів між "синіми" та футболістом щодо нового контракту — на даному етапі жодного прогресу в цьому питанні немає.
У поточному сезоні Мейсон Маунт провів за Челсі 32 поєдинки, в яких він забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.