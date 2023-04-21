Англія

Іспанський фахівець не очолить "синіх", як і Юліан Нагельсманн.

Напередодні стало відомо про те, що Юліан Нагельсман відмовився стати новим головним тренером лондонського Челсі після кількох раундів переговорів з керівництвом клубу.

Однак, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, серед кандидатів на пост керманіча першої команди "синіх", які раніше фігурували, також можна остаточно викреслити ім'я Луїса Енріке.

За інформацією джерела, Челсі хоче бути на 100% впевненим у своєму наступному тренері та не мати жодних знаків запитання, тому процес вибору потребує часу.

Щодо Нагельсманна, то він підтримував регулярні контакти з Челсі, але ключові моменти так і не були повністю узгоджені.

Екскерманич Тоттенгема та ПСЖ Маурісіо Почеттіно тепер є головним кандидатом на те, щоб очолити "синіх".