Англія

Зважаючи на все, молодий німецький фахівець ухвалив остаточне рішення не на користь "синіх".

Керівництво лондонського Челсі продовжує пошуки нового головного тренера першої команди на "довгострокову перспективу", після того, як Грему Поттеру не надали обіцяного часу і звільнили, а на його місце запросили Френка Лемпарда як "тимчасову опцію" до кінця сезону.

Після вильоту від мадридського Реала з Ліги чемпіонів, зважаючи на все, співвласник лондонського клубу Тодд Боелі вирішив закрити питання щодо нового керманича команди якнайшвидше найближчим часом.

Головним фаворитом на те, щоб очолити Челсі, був Юліан Нагельсманн, який несподівано був звільнений з мюнхенської Баварії на користь Томаса Тухеля.

Однак, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 35-річний німецький фахівець після чергових переговорів знову відмовив босам "синіх". Зважаючи на все, як стверджує джерело, рішення Нагельсманна щодо Челсі є остаточним.

Переговори з екскерманичем Баварії відбулися у кілька раундів, але тепер стверджується, що Юліан більше недоступний до спілкування з босами Челсі.

Таким чином, серед найбільш явних кандидатів на посаду головного тренера Челсі залишаються Маурісіо Почеттіно та Венсан Компані, який уже достроково гарантував місце Бернлі наступного сезону АПЛ.