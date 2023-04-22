Англія

Керманич Арсенала прокоментував нічию проти Саутгемптона.

У тридцять другому турі англійської Прем’єр-ліги лондонський Арсенал на власному полі зіграв унічию проти Саутгемптона, який іде останнім у турнірній таблиці.

Арсенал — Саутгемптон 3:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Відчуваємо себе спустошеними в плані емоцій, бо це була дуже напружена гра. Я розчарований тим, що ми не здобули три очки за її підсумком. Після всього побаченого на полі, я думаю, ми заслуговували на перемогу, але при цьому маємо подивитись на себе в дзеркало. Ми тричі забили легкі голи, але для перемоги в цій лізі цього не достатньо.

Проте все залишається в наших руках. Гравці хочуть перемогти Манчестер Сіті. Я розумію їхній біль після сьогоднішньої гри, бо вже за першу велику помилку нас було покарано, як і потім за другу. Ми намагались просто грати в свій футбол після цього, але суперникам удалось забити втретє, тож тоді настав час запитати себе, чи все ми робимо правильно?

Відповідь наших гравців змусила мене любити їх ще більше. Навіть за рахунку 3:3 ми мали ще дві чудові нагоди для того, аби здобути перемогу, але цього, на жаль, не сталось.

У мене немає потреби тримати думки гравців приземленими, бо вони й самі здатні це робити. Ми лише повинні грати в свій футбол і надалі, щоб посилати фанатам сигнали, що ми здатні боротись до останнього. Інколи це призводить до того, що ми виявляємось розбитими, проте цього вечора кожен має залишити всі думки позаду, а вже завтра думати про те, як обіграти Манчестер Сіті.

Індивідуальні чи командні помили мали місце сьогодні? Не думаю, що на це питання може бути подвійна відповідь. Коли ми виграємо, я пояснюю вам, за рахунок чого ми цього досягли, намагаюсь розтлумачити малюнок нашої гри. Але сьогодні все було зрозуміло — не можна пропускати такі три голи на настільки високому рівні.

Сіті — фаворити в чемпіонських перегонах? Це так вважають люди довкола. Ми на це не можемо впливати", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі лондонський Арсенал гратиме в гостях проти Манчестер Сіті.