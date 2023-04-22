Нападник вибув через пошкодження.
Роберто Фірміно, getty images
22 квітня 2023, 09:30
Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно пропустить найближчі три матчі команди — проти Ноттінгем Форест, Вест Гема та Тоттенгему.
Про це розповів головний тренер команди Юрген Клопп в коментарі офіційному сайту клуба. У бразильця м'язова проблема.
У сезоні-2022/23 на рахунку Фірміно 11 голів та 5 асистів за Ліверпуль у 32 матчах. Він виступає за англійський клуб протягом восьми років.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роберто Фірміно може перейти у стан представника чемпіонату Італії — Рому.