Англія

Нападник вибув через пошкодження.

Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно пропустить найближчі три матчі команди — проти Ноттінгем Форест, Вест Гема та Тоттенгему.

Про це розповів головний тренер команди Юрген Клопп в коментарі офіційному сайту клуба. У бразильця м'язова проблема.

У сезоні-2022/23 на рахунку Фірміно 11 голів та 5 асистів за Ліверпуль у 32 матчах. Він виступає за англійський клуб протягом восьми років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роберто Фірміно може перейти у стан представника чемпіонату Італії — Рому.