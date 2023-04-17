Італія

Міланці хочуть посилити атакувальну лінію.

Інтер планує зміцнити атакувальну лінію. Італійський клуб хоче здійснити три трансфери, два з яких шляхом підписання вільних агентів.

Як повідомляє Gazzetta dello Sport, італійці проявляють інтерес до нападника Ліверпуля Роберто Фірміно та форварда Боруссії М. Маркуса Тюрама. Обидва гравці стануть вільними агентами після закінчення сезону.

Також клуб зацікавлений у підписанні гравця Тігре Матео Ретегі, який нещодавно дебютував у складі збірної Італії.

Раніше повідомлялось, що Інтер не продовжуватиме оренду Лукаку.