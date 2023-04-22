Англія

Бірмінгемці готові заплатити 55 мільйонів фунтів.

Астон Вілла розглядає різноманітні варіанти підсилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Football Insider, бірмінгемський клуб хоче підписати Кайла Вокера та Келвіна Філліпса з Манчестер Сіті.

Стверджується, що за обох гравців Астон Вілла готова заплатити близько 55 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Астон Вілла хоче підписати півзахисника лісабонського Спортінга Педру Гонсалвеша.