Англія

Португалець може перебратись на Туманний Альбіон.

Півзахисник Спортинга Педру Гонсалвеш влітку може змінити клубну прописку, повідомляє Sportwitness.

За даними джерела, бірмінгемський клуб спостерігає за 24-річним португальським хавбеком. Особливий інтерес до гравця був прикутий під час матчів Ліги Європи проти Арсеналу в 1/8 фіналу. Нагадаємо, португальцям вдалось вибити зі змагань лідера АПЛ. До речі, у другому матчі Педру забив неймовірний гол з центру поля.

На трансферному ринку його вартість складає 30 мільйонів євро. У поточному сезоні Гонсалвеш зіграв 39 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів і зробив дев’ять гольових передач.