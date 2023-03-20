Португалець може перебратись на Туманний Альбіон.
Педру Антоніо Перейру Гонсалвеш, GETTY IMAGES
20 березня 2023, 20:28
Півзахисник Спортинга Педру Гонсалвеш влітку може змінити клубну прописку, повідомляє Sportwitness.
За даними джерела, бірмінгемський клуб спостерігає за 24-річним португальським хавбеком. Особливий інтерес до гравця був прикутий під час матчів Ліги Європи проти Арсеналу в 1/8 фіналу. Нагадаємо, португальцям вдалось вибити зі змагань лідера АПЛ. До речі, у другому матчі Педру забив неймовірний гол з центру поля.
На трансферному ринку його вартість складає 30 мільйонів євро. У поточному сезоні Гонсалвеш зіграв 39 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів і зробив дев’ять гольових передач.