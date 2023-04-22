Англія

Українець вписав своє ім'я в історію АПЛ.

Арсенал в рамках поєдинку 32 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Саутгемптон та героїчно здобув нічийний результат.

Той поєдинок став для Олександра Зінченка 100 в рамках елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Як повідомляє авторитетний статистичний портал Squawka, в українця 79 перемог в цих матчах, що є другим показником в історії турніру. Більше перемог здобув лише Емерік Лапорт — 82.

Також 79 перемог в Едерсона та Філа Фодена. По 77 у Неманьї Відіча, Трента Александр-Арнольда та Габі Жезуса.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вперше в історії АПЛ остання команда забила лідеру три м'ячі.