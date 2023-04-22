Англія

Український футболіст провів невдалий матч.

Арсенал в рамках поєдинку 32 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Саутгемптон та героїчно здобув нічийний результат.

Олександр Зінченко встиг відновитися після пошкодження та з'явився на полі зі стартових хвилин зустрічі та був змінений у другому таймі.

Авторитетний статистичний портал Whoscored оцінив гру українського футболіста в 5,8 бала, що є низьким показником. Менше отримав лише Аарон Ремсдейл (5,1).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Олександр Зінченко досяг позначки в 100 матчів в англійській Прем'єр-лізі.