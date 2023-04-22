Англія

Саутгемптон та Арсенал влаштували історичну подію.

Арсенал в рамках поєдинку 32 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Саутгемптон та героїчно здобув нічийний результат.

Як повідомляє статистичний портал MisterChip, вперше в історії АПЛ остання команда чемпіонату забили тричі в одному матчі лідеру.

Зазначимо, що голами за 'святих" відзначились Алькарас, Волкотт та Чалета-Цар.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату Англії між Арсеналом та Саутгемптоном.