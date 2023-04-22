Англія

Контракт німецького хавбека з "містянами" спливає наприкінці сезону.

Центральний півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган може змінити клубну прописку наприкінці поточного сезону на правах вільного агента, оскільки його контракт із "містянами" спливає влітку 2023 року.

Головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола зізнався, що ще немає остаточного рішення щодо майбутнього 32-річного німця.

"Ми все ще не знаємо, чи залишиться Гюндоган у Манчестер Сіті. Він на 100% зосереджений на сьогоденні. Те, що станеться в майбутньому, — від цього нікуди не дінешся. Ілкай зробить найкращий для себе вибір, бо він цього заслуговує", — цитує слова Гвардіоли журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Ілкай Гюндоган провів за Манчестер Сіті 41 поєдинок у всіх турнірах, у яких він забив 5 голи та віддав 5 результативні передачі.

Зазначимо, головним претендентом на підписання німецького хавбека є каталонська Барселона.