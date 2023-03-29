Іспанія

Контракт німецького хавбека з "містянами" спливає наприкінці сезону.

Центральний півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган може змінити клубну прописку наприкінці поточного сезону на правах вільного агента, оскільки його контракт із "містянами" спливає влітку 2023 року.

Як повідомляє ESPN, каталонська Барселона, про предметний інтерес якої до 32-річного німця вже повідомлялося раніше, в останні кілька тижнів активізувала переговори з гравцем Ман Сіті щодо можливого літнього переходу.

Переговори поки що знаходяться на початковій стадії, але Гюндоган готовий до діалогу з Барселоною, якщо умови будуть вигідними для обох сторін.

Вплинути на можливий перехід Гюндогана до каталонського клубу може його агент, який також представляє інтереси центрального захисника Барселони Андреаса Крістенсена і часто відвідує тренувальну базу "блаугранас".

У поточному сезоні Ілкай Гюндоган провів за Манчестер Сіті 37 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.