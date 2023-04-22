Англія

Фахівець оцінив шанси своєї команди перед матчем.

У рамках 33 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал завітає на Етіхад, де зіграє у матчі, який, вважається, за чемпіонство АПЛ, проти Манчестер Сіті. Поєдинок пройде 26 квітня о 22:00.

Незважаючи на три нічиї поспіль у чемпіонаті тренер "канонірів" Мікель Артета вірить у перемогу своєї команди. Також він оцінив шанси Арсенала на чемпіонство.

"Я не можу дочекатися цього матчу. У ці ігри ви хочете грати. Коли все поставлено на карту, ви повинні їхати туди, щоб виграти. Гра буде підготовлена ​​до цього, це точно. Я згоден з тим, що перемога зробить цей сезон приголомшливим. Очевидно, що завдання для нас тепер ще складніше, але ми маємо давити.

Чи впевнений я у перемозі над Сіті? Дуже впевнений. Завдяки тому, що бачив у п'ятницю. Це був добрий приклад того, який рівень можуть демонструвати мої футболісти — як вони здатні грати проти складного суперника у складних умовах.

Характер цієї команди неймовірний, і ми маємо намагатися знову і знову", — сказав Артета у коментарі Sky Sports.

До матчу Арсенал підходить на першій позиції з 75 очками в активі. Манчестер Сіті поки другий.