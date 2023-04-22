Англія

Завершилися три поєдинки 32 туру чемпіонату Англії-2022/23 за суботу, 22 серпня.

У рамках 32 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Брентфорд приймав на своєму полі Астон Віллу, де фінальний свисток зафіксував нічийний результат 1:1.

За "бджіл" забитим м'ячем відзначився Айвен Тоуні, тоді як за бірмінгемцям у заключному відрізку зустрічі уникнути поразки допоміг гол Дугласа Луїса.

Брентфорд — Астон Вілла 1:1

Голи: Тоуні, 65 — Дуглас Луїс, 87

У паралельному поєдинку Крістал Пелес зійшовся у очному протистоянні з Евертоном, яке завершилося у нульову нічию.

На 80-й хвилині "іриски" залишилися у меншості через вилучення Голгейта, але, незважаючи на це, їм вдалося зберегти нічийний результат на табло.

Таким чином, Евертон став першою командою, якій вдалося відібрати очки у Крістал Пелес після повернення Роя Годжсона на посаду головного тренера. До цього "орли" здобули три перемоги поспіль.

Щодо Віталія Миколенка, то він провів на полі всі 90 хвилин.

Крістал Пелес — Евертон 0:0

Вилучення: Голгейт, 80 (Евертон)

Лестер, у свою чергу, на своєму полі обіграв Вулвергемптон з рахунком 2:1.

Для "лисиць" ця перемога стала першою в рамках АПЛ за останні десять матчів.

Лестер Сіті - Вулвергемптон 2:1

Голи: Іхеаначо, 36 (пен.), Кастань, 75 — Кунья, 13