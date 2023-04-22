Завершилися три поєдинки 32 туру чемпіонату Англії-2022/23 за суботу, 22 серпня.
Брентфорд - Астон Вілла, getty images
22 квітня 2023, 19:03
У рамках 32 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Брентфорд приймав на своєму полі Астон Віллу, де фінальний свисток зафіксував нічийний результат 1:1.
За "бджіл" забитим м'ячем відзначився Айвен Тоуні, тоді як за бірмінгемцям у заключному відрізку зустрічі уникнути поразки допоміг гол Дугласа Луїса.
Брентфорд — Астон Вілла 1:1
Голи: Тоуні, 65 — Дуглас Луїс, 87
У паралельному поєдинку Крістал Пелес зійшовся у очному протистоянні з Евертоном, яке завершилося у нульову нічию.
На 80-й хвилині "іриски" залишилися у меншості через вилучення Голгейта, але, незважаючи на це, їм вдалося зберегти нічийний результат на табло.
Таким чином, Евертон став першою командою, якій вдалося відібрати очки у Крістал Пелес після повернення Роя Годжсона на посаду головного тренера. До цього "орли" здобули три перемоги поспіль.
Щодо Віталія Миколенка, то він провів на полі всі 90 хвилин.
Крістал Пелес — Евертон 0:0
Вилучення: Голгейт, 80 (Евертон)
Лестер, у свою чергу, на своєму полі обіграв Вулвергемптон з рахунком 2:1.
Для "лисиць" ця перемога стала першою в рамках АПЛ за останні десять матчів.
Лестер Сіті - Вулвергемптон 2:1
Голи: Іхеаначо, 36 (пен.), Кастань, 75 — Кунья, 13