Англія

Українець провів хороший поєдинок.

У рамках 32-го туру чемпіонату Англії Крістал Пелас на своєму полі приймав Евертон (0:0). У стартовому складі гостей вийшов Віталій Міколенко.

Українець за свій виступ отримав оцінку у 7,6 бала. Нарівні з Майком Кіном – це найвища оцінка у складі Евертона за версією SofaScore.

На рахунку Миколенка 8 з 10 виграних єдиноборств, 4 відбори, 3 перехоплення, 1 винос м'яча, 62 дотики, 26 з 35 виконаних передач (74%), 14 втрат та 2 неточні навіси.

Цього сезону Миколенко провів 30 матчів в АПЛ і не відзначився результативними діями.