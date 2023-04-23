Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 22 квітня 2023 року, 18:45.

У рамках півфінального матчу Кубка Англії на Вемблі Манчестер Сіті здолав Шеффілд Юнайтед.

Чинні чемпіони країни, окрім невдалих дій у захисті на перших хвилинах, повністю володіли ініціативою в протистоянні проти представників Чемпіоншипу.

Ось тільки забивати в першому таймі в "містян" довго не виходило, проте й у цьому випадку на допомогу їм прийшли суперники та пенальті за фол проти Бернарду Сілви під перерву.

Ріяд Марез тоді покарав суперників за помилку, а посеред другої половини його зусиллями рахунок було доведено до більш переконливого розриву.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Шеффілд Юнайтед у Кубку Англії:

Манчестер Сіті — Шеффілд Юнайтед 3:0

Голи: Марез, 43 (з пенальті), 61, 66.

Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Аканжі, Лапорт — Сілва (Льюїс 82), Гюндоган (Філліпс 75), Гомес — Альварес — Марез, Голанд (Фоден 68), Гріліш (Палмер 67).

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Робінсон, Іган, Ахмедгоджич (Кулібалі 76) — Лоу, Флек (Шарп 66), Норвуд, Берге (Башем 75), Болдок (Богл 76) — Ндіайе, Джеббісон (Макберні 58).

Попередження: Норвуд.