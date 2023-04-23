Англія

Зразкова турнірна хода від чемпіонів Англії.

Напередодні Манчестер Сіті переміг у півфінальному двобої в рамках Кубка Англії на Вемблі проти представника Чемпіоншипу — Шеффілд Юнайтед.

Манчестер Сіті — Шеффілд Юнайтед 3:0 Відео гола та огляд матчу Кубка Англії

Цей результат завершив для команди Хосепа Гвардіоли шлях до вирішального протистояння, що складався також із матчів проти лондонських Челсі (4:0) й Арсенала (1:0), Бристоль Сіті (3:0) та Бернлі (6:0).

Судячи з результатів, достатньо легко можна відзначити наступну тенденцію — "містяни" не пропускали в свої ворота в жодній зустрічі.

Як свідчить статистика, таке з учасниками Кубка Англії трапляється нечасто — останнім подібним колективом був Евертон ще в сезоні-1965/66, який на своєму шляху, зокрема, обігравав і Манчестер Сіті, а потім у фіналі здолав Шеффілд Венсдей (3:2).

Суперник Манчестер Сіті за фінальним матчем Кубка Англії визначиться за підсумком гри Брайтон — Манчестер Юнайтед.