Англія

Швидше за все, вихованець Челсі змінить клуб наступного літа.

Атакуючий півзахисник лондонського Челсі Мейсон Маунт відмовився продовжувати контракт зі своїм поточним клубом, який спливає влітку 2024 року.

Напередодні стало відомо про те, що у підписанні 24-річного англійця зацікавлений лондонський Арсенал, проте, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо у подкасті CaughtOffside, Ліверпуль залишається головним претендентом на вихованця Челсі.

Водночас, за інформацією джерела, Арсенал все ще хоче підписати центрального півзахисника Брайтона Мойзеса Кайседо, який міг переїхати на Емірейтс минулої зими.

Цього сезону Мейсон Маунт провів у футболці "синіх" 35 поєдинків, у яких він забив три голи і віддав шість результативних передач.