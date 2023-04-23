Тренер Тоттенгема: Я просто не розумію, чому перші 25 хвилин були такими поганими

Англія

Фахівець висловився про розгром на Сент Джеймс Парк.

Виконувач обов'язків головного тренера Тоттенгема Крістіан Стелліні прокоментував розгромну поразку команди від Ньюкасла — 1:6.

"Ми були недостатньо підготовлені до важливого матчу. Тому все в нас вийшло жахливо сьогодні. У нас хороший склад, але сьогодні ніхто не показав, наскільки вони кваліфіковані виконавці. Я відповідав за те, як ми граємо, і ми вирішили зробити змінити деякі моменти через травми. Це моя відповідальність, я її взяв на себе.

Я повинен взяти на себе відповідальність, тому що коли ми змінили схему, то грали краще, забивали та показали боротьбу. Я просто не розумію, чому перші 25 хвилин були такими поганими.

Ми не були готові грати. Ми просто були погано підготовлені. У нас був гарний настрій перед грою, але чомусь його не було видно під час гри.

Я тренер, я повинен захищати футболістів, і вони заслуговують на мій захист. Сьогодні я маю взяти на себе цю відповідальність", — сказав Стелліні.