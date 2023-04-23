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  • Англія

    23 квітня 2023, 20:25

    Тренер Тоттенгема: Я просто не розумію, чому перші 25 хвилин були такими поганими

    Фахівець висловився про розгром на Сент Джеймс Парк.

    Крістіан Стелліні, Getty Images
    Крістіан Стелліні, Getty Images 23 квітня 2023, 20:25

    Виконувач обов'язків головного тренера Тоттенгема Крістіан Стелліні прокоментував розгромну поразку команди від Ньюкасла — 1:6.

    "Ми були недостатньо підготовлені до важливого матчу. Тому все в нас вийшло жахливо сьогодні. У нас хороший склад, але сьогодні ніхто не показав, наскільки вони кваліфіковані виконавці. Я відповідав за те, як ми граємо, і ми вирішили зробити змінити деякі моменти через травми. Це моя відповідальність, я її взяв на себе.

    Я повинен взяти на себе відповідальність, тому що коли ми змінили схему, то грали краще, забивали та показали боротьбу. Я просто не розумію, чому перші 25 хвилин були такими поганими.

    Ми не були готові грати. Ми просто були погано підготовлені. У нас був гарний настрій перед грою, але чомусь його не було видно під час гри.

    Я тренер, я повинен захищати футболістів, і вони заслуговують на мій захист. Сьогодні я маю взяти на себе цю відповідальність", — сказав Стелліні.

    Після 32 зіграних матчів в АПЛ Тоттенгем має у своєму активі 53 очки та п'яте місце.

    Команди

    Ньюкасл Юнайтед Тоттенгем

    Джерела

    BBC

    Аналитика, Интервью, Чтиво

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    4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 59
    5 Тоттенгем Тоттенгем 32 53
    6 Астон Вілла Астон Вілла 32 51
    7 Ліверпуль Ліверпуль 31 50
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    9 Фулгем Фулгем 31 45
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    18 Евертон Евертон 32 28
    19 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 32 27
    20 Саутгемптон Саутгемптон 32 24

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