Англія

Команда Едді Гау провела вибуховий перший тайм, принизивши гостей.

У рамках 32 раунду англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл на власному полі зустрічався із Тоттенгемом.

Шалений перший тайм спостерігали фанати Ньюкасла, якого ще до матчу вважали фаворитом гри, зважаючи турнірне становище команд.

У перші 10 хвилин Уго Льоріс був вимушений три рази діставати м'яя із сітки своїх воріт. На другій хвилині відзначився Мерфі, на шостій забив Жоелінтон, а на дев'ятій Мерфі оформив дубль.

На цьому біди Тоттенгема та героїзм гравців Ньюкасла не закінчились. Прийшов час Александеру Ісаку забивати, і він також оформив дубль за дві хвилини — з 19 по 21.

По перерві тренер Тоттенгема зняв Уго Льоріса — замість нього вийшов Фрейзер Форстер. Тоттенгем відіграв один м'яч на 49 хвилині. Лідер атак "шпор" Гаррі Кейн не змарнував свій шанс. Проте Ньюкасл теж хотів збільшити відрив у рахунку і Каллум Вілсон це зробив — 6:1.

Ньюкасл - Тоттенгем 6:1

Голи: Мерфі, 2, 9, Жоелінтон, 6, Ісак, 19, 25, Вілсон, 67 — Кейн, 49

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр (Манкільйо, 70), Шер (Лассельс, 74), Ботман, Берн — Лонгстофф, Гімараес (Гордон, 70), Віллок — Мерфі (Альмірон, 66), Жоелінтон — Ісак (Вылсон, 66).

Тоттенгем: Льоріс (Форстер, 46) — Перішич, Даєр, Ромеро, Порро - Гейб'єрг, Скіпп, Сарр (Санчес, 23) — Сон (Рішарлісон, 83), Кулусевскі (Данжума, 72) — Кейн.

Попередження: Кулусевскі, Скіпп, Ромеро.