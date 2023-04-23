Англія

Протистояння на Вемблі завершилась у нульову нічию і долю матчі вирішила серія 11-метрових.

У рамках півфінального матчу Кубка Англії на Вемблі Манчестер Юнайтед зустрічався із Брайтоном.

Перший тайм видався досить цікавим, адже обидві команди створювали гольові нагоди. Брайтон грав дисциплінованіше, але Юнайтед декілька раз вдавалось потурбувати Санчеса — два рази бив Бруну Фернандеш, але воротар впорався. В Брайтона були моменти — неточно пробивали Мітома та Енкісо.

Початок другого тайму був за Брайтоном. Чудовий сейв від Давіда Де Хеа врятував МЮ від пропущеного голу після удару Енкісо. Натомість на 88 хвилині МЮ відповів своїм гарним моментом, але Санчо не зміг влучити у площину.

Гра перейшла в екстратайми після 0:0 в основний час. На 105 хвилині чудовий момент був в Рашфорда, але Санчес дивом відбив його удар у правий кут воріт. Гра перейшла до серії пенальті. По 6 команди реалізували, а 7 Марч з Брайтона схибив. Натомість Лінделеф своїм ударом вивів МЮ у фінал.

Брайтон — Манчестер Юнайтед 0:0 (6:7 по пенальті)

Брайтон: Санчес — Гросс, Вебстер, Данк, Еступіньян — Кайседо, Мак Аллістер, Марч, Енкісо (Велтман, 67), Мітома — Велбек (Ундав, 75).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Шоу, Лінделеф, Далот — Еріксен (Фред, 62), Каземіро, Антоні (Забітцер, 91), Фернандеш, Рашфорд — Марсьяль (Санчо, 85).

Попередження: Каземіро, Шоу, Мітома.