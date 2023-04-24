Англія

У 24-річного футболіста не скромні апетити.

Мейсон Маунт вимагає від Челсі підвищити зарплату втричі, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, лондонський клуб та півзахисник продовжують обговорювати продовження контракту.

Переговори йдуть тяжко. Футболіст, який заробляє близько 5 мільйонів євро на рік, хоче, щоб його зарплату підвищили до 15 мільйонів євро.

Діюча угода розрахована до 2024 року.

У поточному сезоні АПЛ Маунт провів 24 матчі, відзначившись 3 голами та 2 асистами.