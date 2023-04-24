Мейсон Маунт вимагає від Челсі підвищити зарплату втричі, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, лондонський клуб та півзахисник продовжують обговорювати продовження контракту.

Переговори йдуть тяжко. Футболіст, який заробляє близько 5 мільйонів євро на рік, хоче, щоб його зарплату підвищили до 15 мільйонів євро.

Діюча угода розрахована до 2024 року.

У поточному сезоні АПЛ Маунт провів 24 матчі, відзначившись 3 голами та 2 асистами.