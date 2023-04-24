У 24-річного футболіста не скромні апетити.
МЕЙСОН МАУНТ, GETTY IMAGES
24 квітня 2023, 14:26
Мейсон Маунт вимагає від Челсі підвищити зарплату втричі, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, лондонський клуб та півзахисник продовжують обговорювати продовження контракту.
Переговори йдуть тяжко. Футболіст, який заробляє близько 5 мільйонів євро на рік, хоче, щоб його зарплату підвищили до 15 мільйонів євро.
Діюча угода розрахована до 2024 року.
У поточному сезоні АПЛ Маунт провів 24 матчі, відзначившись 3 голами та 2 асистами.