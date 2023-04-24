Англія

Турецький футболіст перебереться в Ла Лігу.

Захисник Лестера Чаглар Сьоюнджю не отримає постійної ігрової практики та має всі шанси покинути команду влітку.

Як повідомляє видання The Athletic, турецький футболіст підпише попередній контракт з представником Ла Ліги — Атлетіко.

У поточному сезоні Чаглар Сьоюнджю зіграв усього шість матчів через пошкодження коліна та початок депресії після невдалої спроби залишити клуб. Його контракт завершується цього літа.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сьоюнджю не перейшов в Атлетіко цієї зими через фінансовий фейр-плей.