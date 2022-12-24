Іспанія

Футболіст точно перебереться до столиці Іспанії влітку, проте це може статися й раніше.

Історія з можливим трансфером до Атлетіком 26-річного турецького оборонця Лестер Чаглара Сьоюнджю добігає до логічного фінішу. Як повідомляє авторитетний італійський інсайдер Ніколо Скіра, футболістом вже домовлені особисті умови і контракт до 2027 року. А додатковий інтерес полягає у тому, що за певної умови перехід балканця може статися вже у січні. Якою у такому разі буде ціна трансферу — поки невідомо. "Чаглар Сьоюнджю знаходиться за крок від Атлетіко Мадрид. Особисті умови погоджено до 2027 року. Він приєднається до "Атлеті" як вільний агент у липні, але "кольчонерос" очікують підписання вже у січні, якщо один із центральних захисників команди піде" — підсумував журналіст у своєму Твіттері. Відзначимо, що нинішньому сезоні Сьоюнджю провів усього 2 матчі у складі Лестера. Нагадаємо, також Атлетіко підсилився бразильським нападником Вулвз.