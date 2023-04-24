Англія

Лондонський клуб наважився на кадрові перестановки.

Крістіана Стелліні звільнено з посади тренера Тоттенгема, повідомив офіційний сайт "шпор".

Новим виконувачем обов'язків тренера призначено Райана Мейсона.

При цьому, разом зі Стелліні клуб залишає весь його тренерський штаб. Про новий склад тренерського штабу буде оголошено пізніше.

Під керівництвом Стелліні Тоттенгем провів 4 матчі та здобув лише одну перемогу. В останньому матчі Тоттенгем розгромно програв Ньюкаслу з рахунком 1:6.

Зазначимо, що Тоттенгем посідає п'яте місце у таблиці АПЛ, набравши 53 очки у 32 матчах.