Англія

Півзахисник дав свій коментар.

Матео Ковачич розповів про своє ставлення до Челсі та загалом до Лондона.

"Я тут уже п'ять років, час летить непомітно, я в Челсі вже довше, ніж був у будь-якому з інших клубів. Я почуваюся тут як удома. Лондон неможливо не любити. Моїй сім'ї подобається тут.

Тут хороша їжа, може, не така сама, як в Італії чи Іспанії. Але Лондон чудовий. Мій син ходить у Лондоні до дитячого садка, йому там подобається, люди дуже милі. Я можу говорити тільки гарне про Лондон та Англію.

Ми почуваємося тут дуже добре", — наводить слова Ковачича офіційний сайт Челсі.

У поточному сезоні Ковачич провів 33 матчі у всіх турнірах: на його рахунку два голи та один асист.