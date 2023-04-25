Півзахисник дав свій коментар.
МАТЕО КОВАЧИЧ, GETTY IMAGES
25 квітня 2023, 14:18
Матео Ковачич розповів про своє ставлення до Челсі та загалом до Лондона.
"Я тут уже п'ять років, час летить непомітно, я в Челсі вже довше, ніж був у будь-якому з інших клубів. Я почуваюся тут як удома. Лондон неможливо не любити. Моїй сім'ї подобається тут.
Тут хороша їжа, може, не така сама, як в Італії чи Іспанії. Але Лондон чудовий. Мій син ходить у Лондоні до дитячого садка, йому там подобається, люди дуже милі. Я можу говорити тільки гарне про Лондон та Англію.
Ми почуваємося тут дуже добре", — наводить слова Ковачича офіційний сайт Челсі.
У поточному сезоні Ковачич провів 33 матчі у всіх турнірах: на його рахунку два голи та один асист.