Англія

Тренер Арсенала висловився щодо гри із Сіті.

У середу, 26 квітня, лондонський Арсенал завітає на Етіхад, де зустрінеться із Манчестер Сіті у важливому протистоянні.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета на прес-конференції висловився щодо майбутнього матчу.

"Ми працюємо над тим, аби закрити їхні загрозливих гравців та маємо скористатись слабкими сторонами Сіті. Ми знаємо, які вони.

Сіті — небезпечний з голкіпера. Ми знаємо, що вони можуть зробити. Вони можуть робити стільки всього, що вам доведеться адаптуватися вже під час матчу.

Коли ви дивитеся на цифри Голанда, ви не можете порівняти їх ні з ким іншим. Команда грає на нього, схема будується під нього. Він — варіативний форвард, навіть з ним Сіті може грати по-різному", — сказав Артета.

Поєдинок між Манчестер Сіті та Арсеналом розпочнеться о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.