Англія

Таким чином футболісти хочуть вибачитися перед прихильниками за 1:6.

Футболісти Тоттенгема відшкодують уболівальникам вартість квитків на матч із Ньюкаслом, повідомив офіційний твіттер-аккаунт "шпор".

"Ми цінуємо вашу підтримку як удома, так і на виїзді, і з огляду на це ми хотіли б відшкодувати вболівальникам вартість квитків на матч на Сент-Джеймс Парк.

Ми знаємо, що це не змінить того, що сталося у неділю, і ми зробимо все, щоб виправити ситуацію у матчі з Манчестер Юнайтед", — йдеться у заяві футболістів.

Матч Тоттенгем – Манчестер Юнайтед відбудеться 27 квітня о 22:15 за київським часом.