Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета дав свій коментар напередодні матчу з Манчестер Сіті у Прем'єр-лізі.

"Ми з самого початку знали, що якщо хочемо виграти Прем'єр-лігу, то маємо поїхати до Тоттенгема і обіграти їх. Потрібно поїхати до Челсі і перемогти їх. Потрібно їздити на виїзди та перемагати.

Тепер потрібно вирушити до Манчестер Сіті та перемогти їх. Якщо ви хочете стати чемпіонами, ви маєте вигравати ці матчі", — наводить слова Артети Football London.

Арсенал має 75 очок після 32 турів, а Манчестер Сіті – 70, але після 30 проведених матчів.

Матч Манчестер Сіті – Арсенал відбудеться 26 квітня о 22:00.