Бельгієць може повернутися на Стемфорд Брідж влітку.
РОМЕЛУ ЛУКАКУ, GETTY IMAGES
25 квітня 2023, 17:59
Ромелу Лукаку може повернутися до Челсі, повідомляє журналіст Метт Лоу.
За його інформацією, влітку "сині" проведуть переговори з бельгійцем і запитають, чи він не хоче залишитися в Стемфорд Брідж і бути частиною команди Маурісіо Почеттіно.
Раніше повідомлялося, що Інтер не має наміру продовжувати оренду Лукаку, який проводить свій не найкращий сезон за "нерадзурі".
Контракт Ромелу з Челсі розрахований до літа 2026 року.
У поточному сезоні Лукаку провів 26 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 9 голів та 3 результативні передачі.