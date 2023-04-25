Англія

Бельгієць може повернутися на Стемфорд Брідж влітку.

Ромелу Лукаку може повернутися до Челсі, повідомляє журналіст Метт Лоу.

За його інформацією, влітку "сині" проведуть переговори з бельгійцем і запитають, чи він не хоче залишитися в Стемфорд Брідж і бути частиною команди Маурісіо Почеттіно.

Раніше повідомлялося, що Інтер не має наміру продовжувати оренду Лукаку, який проводить свій не найкращий сезон за "нерадзурі".

Контракт Ромелу з Челсі розрахований до літа 2026 року.

У поточному сезоні Лукаку провів 26 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 9 голів та 3 результативні передачі.