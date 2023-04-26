Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу 33-го туру АПЛ, який пройде 26 квітня та розпочнеться о годині 22:00.

У рамах центрального матчу другого кола елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Сіті прийме не своєму полі Арсенал.

МАНЧЕСТЕР СІТІ — АРСЕНАЛ

СЕРЕДА, 26 КВІТНЯ, 22:00. СТАДІОН ЕТІХАД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS.

Манчестер Сіті підходить до поєдинку на другій сходинці турнірної таблиці. Команда Хосепа Гвардіоли набрала 70 балів у тридцяти зіграних матчах та продовжує погоню за Арсеналом.

"Містяни" попередній матч в чемпіонаті Англії провели ще 15 квітня проти Лестера та перемогли на своєму полі з рахунком 3:1.

Цими вихідними Манчестер Сіті грав у півфіналі Кубка Англії проти Шеффілд Юнайтед та також здобули впевнену перемогу завдяки трьом голам Ріяда Мареза. Навряд можна сказати, що команда Хосепа Гвардіоли втратила багато сил, тому підійде до матчу в повній готовності.

Що стосується Арсеналу, то команда набрала 75 балів у тридцяти двох іграх та йде на першій сходинці турнірної таблиці. Форму лондонців назвати хорошою доволі важко, адже підопічні Мікеля Артети втратили багато очок останнім часом.

В останніх трьох іграх чемпіонату Англії Арсенал тричі зіграв внічию. Спершу команда поділила бали з Ліверпулем, потім з Вест Гемом, а минулого туру зіграла внічию з Саутгемптоном.

І якщо в грі зі "святими" Арсенал врятувався на останніх хвилинах, програючи у два м'ячі, то ось у Вест Гема та Ліверпуля Арсенал вів у два голи, але потім втрачав перевагу.

Особливого шарму зустрічі звичайно додає історія манчестерської ланки, що відправилась до Арсеналу — головний тренер Мікель Артета, Олександр Зінченко та Габі Жезус. Останні двоє справді стали основою успіху лондонців в цьому сезоні та хочуть довести Манчестер Сіті, що вони топ-виконавці.

Українець взагалі доволі швидко став одним з лідерів команди, що постійно помітно при розмовах у перерві та на початку гри, коли він збирає партнерів у коло та мотивує.

Що стосується кадрової ситуації, то в Манчестер Сіті не зіграє Натан Аке. В Арсеналу ж не варто очікувати появу Томіясу. Доля Саліба та Ель-Ненні залишається невизначеною. Проте з впевненістю можна сказати, що французький захисник вкрай необхідний команді Мікеля Артети.

Якщо подивитись на особисті зустрічі між командами, то вони зіграли в рамках АПЛ між собою 51 матч. Арсенал зумів здобути перемогу у 23 поєдинках, тоді як Манчестер Сіті виграв 18 матчів. Також було зафіксовано 10 нічийних результатів.

З точку зору боротьби за чемпіонство, варто звичайно ж поглянути на календар команд. Отже, після Манчестер Сіті Арсенал ще зіграє проти Челсі, Ньюкасла, Брайтона, Ноттінгема та Вулвергемптона. "Містян" же очікують матчі проти Фулгема, Вест Гема, Лідса, Евертона, Челсі, Брайтона та Брентфорда.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Хосеп Гвардіола, Манчестер Сіті:

"Це дуже, дуже важлива гра. Ми можемо набрати очки і стати недосяжними для суперників, тому ми зосереджені на тому, що повинні зробити. Це дійсно важливо, проте не вирішально, тому що обидві команди попереду ще мають дуже багато складних ігор. У нас є складніші матчі, але ми не можемо заперечувати вагу саме цього.

Чи не шкодую, що відпустив Зінченка і Жезуса саме в Арсенал? Тоді усі погодились. Гравці хотіли піти, клуб хотів продати, інший клуб хотів купити. Вони були щасливі, ми також щасливі. Ми ні про що не шкодуємо".

Мікель Артета, Арсенал:

"Досвід перемог у турнірах дуже важливий. Гравці з таким досвідом допомагають у складні моменти, і Зінченко та Жезус украй важливі для нас. Вони влилися у колектив дуже органічно. А за два чи три тижні після переходу вони сказали: "Ми можемо виграти чемпіонат". Це відчуття з'явилося не зараз, воно з нами ще з серпня".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Не зіграють: Аке — Томіясу

Під питанням: Саліба, Ель-Ненні

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