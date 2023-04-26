Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 25 квітня 2023 року, 21:45.

У рамках тридцять третього туру англійської Прем’єр-ліги напередодні відбулась зустріч поміж бірмінгемською Астон Віллою та Фулгемом.

Команда Унаї Емері рішуче захопили ініціативу від самого початку гри, тоді як суперники за весь перший тайм не спромоглись навіть пробити в площину чужих воріт.

"Леви" тим часом відкрили рахунок посеред першої половини матчу, після чого намагались його втримати за допомоги гри "другим номером".

"Дачники" після перерви володіли суттєвою перевагою на м’ячі, проте використати її бодай для того, щоб хоча б пробити вбік чужих воріт, так і не змогли.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Астон Вілла — Фулгем в АПЛ:

Астон Вілла — Фулгем 1:0

Гол: Мінгс, 21

Астон Вілла: Мартінес — Янг (Чамберс, 85), Конса, Мінгс, Морено (Дінь, 77) — Дендонкер, Луїз — Макгінн, Буендіа, Ремзі (Траоре, 77) — Воткінс

Фулгем: Лено — Тете (Седрік, 68), Адарабіойо, Рім, Робінсон — Рід, Пальїнья — Вілсон (Рід, 17, Кебано, 83), Перейра (Кейрні, 68), Соломон (Карлос Вінісіус, 67) — Джеймс

Попередження: Янг, Мартінес, Траоре — Рід, Пальїнья.