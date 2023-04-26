Керманич Челсі прокоментував пошкодження футболіста.
Ріс Джеймс, Getty Images
26 квітня 2023, 12:23
Напередодні стало відомо, що лондонський Челсі до кінця поточної кампанії не зможе розраховувати на флангового захисника Ріса Джеймса через травму.
В.о. головного тренера "синіх" Френк Лемпард під час останньої прес-конференції прокоментував чергову втрату важливого для клубу гравця.
"Іноді присутній елемент невдачі, або необхідність футболістам грати через кожні три дні з великим навантаженням. Для тіла молодих хлопців це іноді може бути занадто важким, але я не думаю, що це не є глобальною проблемою.
Ми всі прекрасно розуміємо, що Ріс дає цій команді як в нападі, так і в обороні, і, певна річ, увагу привертає той факт, що його немає на полі.
Ми хочемо підтримувати його якомога довше в належній у формі, тому що він один із найкращих наших гравців.
Я дійсно ціную це, тому що важливо, щоб у команді були гравці, які готові пробігти кілька додаткових кілометрів за матч. Ми знайомі з ним ще з того віку, коли він був зовсім хлопчиком. Ріс уже тоді був, мабуть, найкращим гравцем на полі з тих, що тренувались в його віковій групі. Шкода, що з підступним підколінним сухожиллям.
Нам потрібно знайти спосіб отримати більше користі від усієї тієї потужності, якою він володіє, тому що він — топ-гравець, як і Мейсон Маунт. Футболісти, які справді хочуть зробити свій внесок до успіху Челсі — це про них.
Якщо у вас немає такого бажання, ви не можете бути провідним гравцем цього клубу. А ці двоє лише підтверджують цю думку", — заявив англійський фахівець.
Наступний матч лондонський Челсі проведе вдома проти Брентфорда 26 квітня, о 21:45.