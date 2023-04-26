Англія

Керманич Челсі прокоментував пошкодження футболіста.

Напередодні стало відомо, що лондонський Челсі до кінця поточної кампанії не зможе розраховувати на флангового захисника Ріса Джеймса через травму.

В.о. головного тренера "синіх" Френк Лемпард під час останньої прес-конференції прокоментував чергову втрату важливого для клубу гравця.

"Іноді присутній елемент невдачі, або необхідність футболістам грати через кожні три дні з великим навантаженням. Для тіла молодих хлопців це іноді може бути занадто важким, але я не думаю, що це не є глобальною проблемою.

Ми всі прекрасно розуміємо, що Ріс дає цій команді як в нападі, так і в обороні, і, певна річ, увагу привертає той факт, що його немає на полі.

Ми хочемо підтримувати його якомога довше в належній у формі, тому що він один із найкращих наших гравців.

Я дійсно ціную це, тому що важливо, щоб у команді були гравці, які готові пробігти кілька додаткових кілометрів за матч. Ми знайомі з ним ще з того віку, коли він був зовсім хлопчиком. Ріс уже тоді був, мабуть, найкращим гравцем на полі з тих, що тренувались в його віковій групі. Шкода, що з підступним підколінним сухожиллям.

Нам потрібно знайти спосіб отримати більше користі від усієї тієї потужності, якою він володіє, тому що він — топ-гравець, як і Мейсон Маунт. Футболісти, які справді хочуть зробити свій внесок до успіху Челсі — це про них.

Якщо у вас немає такого бажання, ви не можете бути провідним гравцем цього клубу. А ці двоє лише підтверджують цю думку", — заявив англійський фахівець.

Наступний матч лондонський Челсі проведе вдома проти Брентфорда 26 квітня, о 21:45.