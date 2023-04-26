Англія

Незрозуміле рішення від турецького клубу, що ще раз доводить факт — гроші не пахнуть.

Турецький Бешикташ продовжує розширювати свою співпрацю з країною-терористом росією, незважаючи на її повномасштабне вторгнення на територію України. Про це повідомляє Fotospor.

Ще на початку місяця стало відомо, що Газпром стане спонсором турецького клубу. Контракт буде розрахований на п'ять років.

Згідно з угодою, "орли" отримуватимуть по 20 мільйонів євро за сезон, а також на перші три роки перейменують свій стадіон.

За інформацією джерела, Бешикташ матиме пріоритетне право на підписання гравців із чемпіонату країни-404. При цьому вони будуть безкоштовні – за рахунок Газпрому. Також "орли" отримуватимуть близько 15-25% від суми продажу цих футболістів.

Таким чином, Бешикташ стане перевалочним пунктом для російських гравців, яких перепродуватимуть до Європи клубам, які зараз не бажають підписати футболістів із росії через війну в Україні.