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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 24 квітня.

Завершилася 425 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

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Буданов сказав, що поки не пройдуть усі події на полі бою, це все ж таки буде 72 – 75 хвилина. Відповідаючи на запитання, чи не чекають нас ще овертайми та серія пенальті, керівник ГУР уточнив, що це тільки Бог може знати.

Укрзалізниця відновила перевезення агропродукції через Польщу.

Сьогодні Повітряні Сили збили дев'ять ворожих безпілотників на сході та півдні України. Серед них шість дронів-камікадзе Shahed-136/131, два «Ланцети» і один БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Іран за останні шість місяців передав росії понад 300 тисяч артилерійських снарядів та мільйон боєприпасів.

Україна звільнила з полону більш ніж 2200 людей. І наближається до формату обміну "всіх на всіх".

БУ затримала ексрозвідника, який самовільно вирішив провести спецоперацію та заволодіти літаком повітряно-космічних сил рф.

У тимчасово окупованому місті Ровеньки на Луганщині вночі горіла нафтобаза. Пропагандистські ЗМІ стверджують, що у неї поцілив дрон.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Слава Україні! Триває чотириста двадцять п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито понад 30 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Кучерівка, Шалигіне, Іскрисківщина та Попівка Сумської області, а також Окіп, Малі Проходи, Стрілеча, Нескучне, Гатище, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне та Переїзне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Первомайське, Карлівку та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка, а також поблизу Новомихайлівки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Комар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них –Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області та місто Херсон.

Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів у власних цілях. Зокрема, у Голубівці, що на Луганщині, російські окупанти використовують одну із шкіл як медичний пункт для надання меддопомоги своїм військовослужбовцям.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Повернувся в Київ із відрядження у Житомир – фактично, весь день працювали там.

Спочатку – візит пані Прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас. Переговори, підписання спільної декларації. Я вдячний пані Премʼєр-міністру та всьому народу Естонії за чітку й незмінну підтримку нашого руху в Європейський Союз, в НАТО – відповідні пункти щодо Альянсу є у декларації.

Було дуже приємно побувати в Житомирській політехніці – поспілкуватись зі студентами університету. Дякую кожному і кожній, хто був на зустрічі в політехніці, хто ставив питання і хто щиро реагував на відповіді. Хороше, енергійне спілкування.

Провів у Житомирі й спеціальну координаційну нараду – з усіма, хто відповідає за область. Окрему увагу приділили кордону. Була доповідь керівника Житомирської обласної військової адміністрації та голови Держприкордонслужби. Захист, облаштування кордону, ситуація в цілому. Дякую всім, хто забезпечує нам цю міцність – нашого державного кордону.

Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах, у бойових завданнях!

Дякую всім, хто допомагає Україні захищатись від російського зла!

Дякую Житомиру за сьогоднішній день.

Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!