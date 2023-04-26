Англія

Легенда Арсеналу пройшовся по грі українця.

Колишній захисник Челсі, Арсеналу та збірної Франції Вільям Галлас поділився враженнями від гри Олександра Зінченка.

"Захист – не найсильніша сторона Зінченка, гра один в один часто стає проблемою.

Він один із найдосвідченіших гравців Арсеналу, і саме в таких іграх потрібен цей досвід, хочеться бачити, як він керує грою. Але ми цього не побачили. В останніх матчах він грав не дуже добре", — сказав Галлас.

Сьогодні "містяни" зіграють з Арсеналом. Поєдинок між Манчестер Сіті та Арсеналом розпочнеться о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.