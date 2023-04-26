Італія

Нігерієць хоче в Мюнхен.

Нападник Наполі Віктор Осімген хоче продовжити кар'єру в Баварії, повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, переговори між клубами ще не почалися. Мюнхенці зацікавлені в придбанні нігерійця, проте не готові платити 150 млн євро, які хоче неаполітанський клуб. Як варіант, Садіо Мане може поїхати в Неаполь як частина угоди, але італійський клуб не може дозволити собі зарплату сенегальця.

Цього сезону Осімхен провів 29 матчів, у яких забив 25 голів та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ауреліо Де Лаурентіс наклав вето на продаж нігерійського форварда.