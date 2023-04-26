Другое

Один з українців, можливо, з'явиться на полі.

У рамках другого матчу півфіналу Кубку Кіпру Омонія зустрінеться із Пафосом. Перший матч між командами завершився внічию — 1:1.

Нападник Артем Бєсєдін розпочне поєдинок із лави для запасних, а інший українець Роман Безус опинився поза заявкою на цей матч.

Склад Омонії:

Поєдинок між Омонією та Пафосом розпочнеться о 19:00. Переможець вийде у фінал, де зіграє проти переможця пари Олімпіакос Нікосія — АЕЛ.

Відзначимо, що Артем Бєсєдін провів за Омонію 11 поєдинків, забив один гол та віддав один асист.