Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу 33-го туру АПЛ, який пройде 27 квітня та розпочнеться о годині 22:15.

У рамах поєдинку 33 раунду англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем на своєму полі прийматиме Манчестер Юнайтед.

ТОТТЕНГЕМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

ЧЕТВЕР, 27 КВІТНЯ, 22:15. СТАДІОН ТОТТЕГЕМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS.

Тоттенгем підходить до поєдинку на шостій сходинці в турнірній таблиці еліти англійського футболу. Манчестер Юнайтед у свою чергу йде на четвертій позиції.

Розпочнемо зі "шпор". Цей сезон залишає неоднозначні враження від колективу. Під керівництвом Антоніо Конте Тоттенгем був нестабільний, але видавав дуже яскраві перформанси час від часу. Команда боролася за потрапляння до четвірки найкращих АПЛ, проте в самому колективі були негаразди. Конте про це публічно розповів, за що був звільнений. Крістіан Стелліні, людина з його тренерського штабу, прийняла виклик босів та залишилась тимчасовим тренером, але в нього не вийшло.

Стелліні тренував Тоттенгем останні чотири поєдинки, і команда зазнала двох поразок, один раз перемогла та зіграла внічию. Останній матч — повний провал. Ньюкасл за 21 хвилину ігрового часу знищив увесь колектив "шпор", забивши п'ять разів. У підсумку "сороки" перемогли з рахунком 6:1. Стелліні звільнили та призначили до кінця сезону Раяна Мейсона, який вже має досвід керування основною командою і вже не перший рік у колективі.

Чи зробить Тоттенгем висновки? Чи піде в команди в останніх матчах під керівництвом Мейсона? На перше питання відповідь побачимо вже у матчі проти Манчестер Юнайтед. На друге — в останніх іграх сезону. Але боротьба за ТОП-4 ще не програна, тим паче, що з Кейном все в порядку.

А може це його останній сезон, і суперник стане його новим клубом?

Манчестер Юнайтед у чемпіонаті Англії грає доволі непогано. Так, були і 0:7 від Ліверпуля, і нещодавня поразка від Ньюкасла з рахунком 0:2. Ньюкасл — прямий конкурент за умовні бронзові нагороди. Але проти команд нижче рівнем за МЮ "червоні дияволи" грають добре. У тому випадку, коли основний кістяк команди готовий. Але якщо хтось із лідерів не може грати, наприклад Каземіро чи Бруну Фернандеш, починаються великі проблеми.

Напередодні, 23 квітня, Манчестер Юнайтед зіграв дуже важкий матч проти Брайтона у рамках півфіналу Кубка Англії. Поєдинок тривав 120 хвилин, а потім на команди очікувала серія пенальті. Юнайтед виграв "боротьбу нервів" та пройшов у фінал Кубка. Проте команда Еріка тен Гага, вірогідно, віддала усі сили для цього. Тому тренерський штаб останні два дні робив усе, щоб відновити гравців до зустрічі із Тоттенгемом у чемпіонаті.

Є проблеми з кадрами в МЮ. Бруну Фернандеш під питанням через травму ноги в грі з Брайтоном. Також точно не допоможуть команді Алехандро Гарначо, Рафаель Варан та інші. Можна сказати, що Юнайтед фаворит даного матчу, але все залежить від того, наскільки оговтався суперник після розгрому. Цілі Юнайтед незмінні — потрапляння до трійки лідерів.

У останніх п'яти зустрічах між Тоттенгемом та МЮ судді фіксували перемоги "червоних дияволів" чотири рази. Тоттенгем перемагав лише раз — у 2020 році з рахунком 1:6.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Раян Мейсон, Тоттенгем

"Як я вже казав, перша думка — це гра проти Юнайтед і матч із Ліверпулем. У нас є великі поєдинки, перш ніж хтось тут почне думати про ситуацію з тренерами. Очевидно, що після поразки Ньюкаслу фанати розчаровані, але вони повинні будуть бути з нами. Тож наша робота як команди полягає в тому, щоб ми дали їм привід порадіти".

Ерік тен Гаг, МЮ

"Ми повинні подивитися, як справи у Бруну Фернандеша, ми ще не знаємо, чи зможе він зіграти завтра. Тоттенгем? Вони зазнали важкої поразки, вони злі, це може їх мотивувати. Але суперник не може бути голоднішим за нас. Ось як ми повинні підготуватися до матчу та переконатися, що ми можемо домінувати і диктувати гру".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Не зіграють: Бентанкур, Біссума, Льоріс, Емерсон, Сессеньйон — Варан, Лісандро, Гарначо, Джонс, Гітон, Ван де Бек.

Під питанням: Мактоміней, Бруну Фернандеш.