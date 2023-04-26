Англія

Жахливі результати лондонців в усіх турнірах продовжуються.

У рамках 33 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на Стемфорд Брідж зустрічався із Брентфордом.

Челсі непогано розпочав перший тайм і взагалі виглядав пристойно, але під кінець першої половини зустрічі пропустив. Навіс з кутового з лівого флангу призів до удара головою Єнсена. М'яч зачепив Аспілікуету та влетів у сітку — 0:1.

На початку другого тайму Френк Лемпард випустив на поле Михайла Мудрика. "Пенсіонери" знову взяли гру під свій контроль, але не залітало. Проте залітало у Брентфорда. На 78 хвилині Мбемо подвоїв перевагу гостей і приніс їм перемогу. Лемпард на чолі Челсі програє вп'яте поспіль.

Челсі — Брентфорд 0:2

Голи: Аспілікуета (АГ), 37, Мбемо, 78

Челсі: Кепа — Фофана, Сілва, Чалоба, Аспілікуета (Обамеянг, 46), Чілвелл — Енцо (Феліш, 79), Ковачич, Галлагер (Мудрик, 46), Канте — Стерлінг (Мадуеке, 79).

Брентфорд: Рая — Генрі (Гікі, 90+1), Мі, Піннок, Занка, Рерслев — Янельт, Оньєка (Дамсгор, 62), Єнсен (Баптіст, 62) — Вісса (Мбемо, 62), Тоуні (Шаде, 82).

Попередження: Єнсен, Гері, Фофана.