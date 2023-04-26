Англія

Завершились два поєдинки чемпіонату Англії.

У рамках 33 раунду англійської Прем'єр-ліги відбулись ще два поєдинки.

Вест Гем на Лондон Стедіум приймав Ліверпуль.

На початку матчу господарям вдалось відкрити рахунок. Лукас Пакета гарно пройшов захисників Ліверпуля і завдав сильного та ефектного удару у лівий кут — 1:0. Проте за п'ять хвилин, на 18, рахунок вже був рівним. Александр-Арнольд відіграв на Гакпо, а той сильним ударом у лівий кут прошив сітку.

На початку другого тайму Вест Гем повів у рахунку, але арбітр не зафіксував взяття воріт від Боуена через офсайд. А на 67 хвилині забив Ліверпуль. Матіп у фірмовому стилі після кутового головою переграв Фаб'янські. Його гол став переможним.

Вест Гем — Ліверпуль 1:2

Голи: Пакета, 12 — Гакпо, 18, Матіп, 68

Вест Гем: Фаб'янські — Цоуфал, Зума, Агер, Крессвелл — Соучек, Райс, Пакета — Боуен, Бенрахма (Корне, 70) — Антоніо (Інгз, 70).

Ліверпуль: Аліссон — Робертсон, Ван Дейк, Матіп, Александер-Арнольд — Джонс (Мілнер, 84), Фабіньо, Гендерсон (Тьяго, 59) — Жота (Діас, 59), Салах — Гакпо (Нуньєс, 77).

У паралельній грі Ноттінгем Форест зустрічався з Брайтоном.

Перший тайм був цікавий з точки зору гольових моментів. Ноттінгем міг відкривати рахунок на 11 хвилині, але Джосон не переграв з 11-метрової позначки Стіла. На 38 Буонанотте забив за Брайтон — 0:1. Але вже у компенсований час Гросс вразив власні ворота — 1:1.

На 69 хвилині Ноттінгем повів у рахунку. Авонії став автором результативної передачі, а Даніло не змарнував свій шанс. І у компенсований час третій гол господарів забив Гіббс-Вайт.

Ноттінгем - Брайтон 3:1

Голи: Гросс (АГ), 45+3, Данілу, 69, Гіббс-Вайт, 90+1 - Буонанотте, 38

Незабитий пенальті: Джонсон, 11

Ноттінгем: Навас — Ор'є, Ніакіте (Воррелл, 45+3), Феліпе, Вільямс (Куяте, 65), Лоді — Мангаля, Данілу, Гіббс-Вайт — Джонсон (Тоффоло, 86), Авонії (Аю, 80).

Брайтон: Стіл — Еступіньян (Велбек, 72), Колвілл, Данк, Гросс — Мак Аллістер, Кайседо, Мітома, Марч, Буонанотте (Оффіа, 88) — Енсісо (Ундав, 75).

Попередження: Феліпе.