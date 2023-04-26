Англія

Манчестер Сіті не залишив шансів Арсеналу із Зінченком

Кевін де Брюйне оформив дубль та гольовий пас у матчі, результат якого має всі передумови для вирішення долі чемпіонського титулу в АПЛ.

Манчестер Сіті — Арсенал, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Манчестер Сіті — Арсенал 4:1

Голи: де Брюйне, 7, 54, Стоунз, 45+1, Голанд, 90+5 — Голдінг, 86



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне, Гюндоган (Марез, 72), Гріліш (Фоден, 87) — Голанд.



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Голдінг, Габріель, Зінченко — Едегор (Сміт-Роу, 71), Парті, Джака (Жоржиньйо, 60) — Сака (Нкетіа, 81), Жезус (Нельсон, 81), Мартінеллі (Троссар, 60).



Попередження: Родрі — Діаш