Англія

Керманич Вест Гема прокоментував поразку від Ліверпуля.

У тридцять третьому турі англійської Прем’єр-ліги лондонський Вест Гем поступився Ліверпулю в домашньому протистоянні.

Вест Гем — Ліверпуль 1:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "молотобійців" Девід Моєс прокоментував побачене на футбольному полі.

"У мене не було можливості переглянути повтор гри рукою віл Тьяго до того, як я говорив про це з суддею на полі, але після того я ще раз передивився цей момент. Ви, імовірно, почуєте, як вони говорять якусь нісенітницю про те, що гравцю суперників було неможливо зупинити власне падіння. Ну, якщо ви кидаєтеся на м’яч руками вперед, то ви, напевне знаєте, що ви за власним бажанням це робите, а не контролюєте підкат.

Ви дійсно можете інколи зупинити своє падіння, пішовши ближче до газону чи опустивши руку, але Тьяго саме кинувся за м’ячем. Для мене це повністю зводить нанівець усі інші аргументи, щодо цього моменту. Я думаю, що це пенальті.

Напевно, найважче сприйняти неповагу з боку VAR у такій ситуації. Вони навіть не сказали, що головний арбітр має звернути на це увагу. Тож це говорить мені про те, що вони не бачать навіть такого очевидного рішення. Я з цього приводу дуже здивований.

Схоже, що хтось із бригади VAR не має достатньо футбольних знань, щоб самостійно подумати, що цей може тягнути на пенальті. На мій погляд, VAR не виявив жодної поваги до нас.

Думаю, у мене в кар’єрі вже було достатньо ігор, та й сам я грав у футбол протягом тривалого часу, і я знаю, коли пенальті варто призначити, а коли не варто.

Правила гри рукою кардинально змінились, і мені багато з них не подобається. Чи думаю я, що Тьяго хотів вдарити по м’ячу рукою? Ні, напевно, що не хотів, але чи думаю я, що він завадив руху м’яча, своїми діями? Так, безперечно", — заявив шотландський фахівець.

У наступному турі Ліверпуль прийматиме лондонський Тоттенгем.