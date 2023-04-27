Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 26 квітня 2023 року, 21:45.

У рамках тридцять третього туру англійської Прем’єр-ліги напередодні відбулась зустріч поміж лондонським Вест Гемом та Ліверпулем.

Команда Юргена Клоппа доволі швидко почала відставати за рахунком на табло, проте не менш швидкою була й відповідь від "червоних", оскільки вже до завершення першої половини зустрічі стала помітною їхня перевага за контролем м’яча.

У подальшому футболісти Девіда Моєса виключно продовжували створювати собі нові випробування грою другим номером, тож не дивно, що в черговому матчі "молотобійці" знову не змогли втримати бодай-якийсь вигідний для себе результат.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вест Гем — Ліверпуль в АПЛ:

Вест Гем — Ліверпуль 1:2

Голи: Пакета, 12 — Гакпо, 18, Матіп, 68

Вест Гем: Фаб'янські — Цоуфал, Зума, Агер, Крессвелл — Соучек, Райс, Пакета — Боуен, Бенрахма (Корне, 70) — Антоніо (Інгз, 70).

Ліверпуль: Аліссон — Робертсон, Ван Дейк, Матіп, Александер-Арнольд — Джонс (Мілнер, 84), Фабіньо, Гендерсон (Тьяго, 59) — Жота (Діас, 59), Салах — Гакпо (Нуньєс, 77).