Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.

Лондонський Тоттенгем у рамках тридцять третього туру англійської Прем'єр-ліги зіграє домашній матч проти Манчестер Юнайтед.

Раян Мейсон у своєму першому стартовому складі після чергового призначення на посаду в.о. головного тренера "шпор" використав Форстера в рамці воріт, тоді як Ленгле повернувся в трійку центральних захисників, а Рішарлісон зіграє праворуч в атаці.

Ерік тен Гаг, на тлі перемоги над Брайтоном у кубковій серії пенальті, залучив до стартового складу Фернандеша до трійки атакувальних півзахисників, тоді як Рашфорд очолить напад.

Тоттенгем: Форстер — Ромеро, Даєр, Ленгле — Порро, Скіпп, Гейб’єрг, Перішич — Рішарлісон, Сон — Кейн.

Запасні: Остін, Танганга, Санчес, Сарр, Девіс, Мандл, Моура, Данжума, Кулушевські.



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Лінделеф, Шоу, Далот — Каземіро, Еріксен — Антоні, Фернандеш, Санчо — Рашфорд.

Запасні: Батленд, Маласія, Вільямс, Фред, Пеллістрі, Забітцер, Еланга, Марсьяль, Веггорст.



Гра Тоттенгем — Манчестер Юнайтед почнеться о 22:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.