Англія

Колишній захисник "синіх" дав свій коментар.

Франк Лебеф розкритикував Челсі за поразку в матчі 33 туру АПЛ проти Брентфорда (0:2).

"У мене немає слів. Можливо, тільки для Лемпарда — йди! І йди якнайшвидше. У тебе нічого не вийде змінити.

Команді потрібна перемога, лише одна перемога. Три очки, щоб не вилетіти з АПЛ. І це ми говоримо про Челсі! Жахлива ситуація.

Однак якщо поглянути на їхні матчі, то розумієш, що вони заслуговують на свою поточну позицію", — наводить слова Лебефа ESPN.

Раніше повідомлялося, що Лемпард доопрацює сезон у Челсі, незважаючи на плачевні результати.