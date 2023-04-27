Колишній захисник "синіх" дав свій коментар.
ФРЕНК ЛЕМПАРД, GETTY IMAGES
27 квітня 2023, 21:30
Франк Лебеф розкритикував Челсі за поразку в матчі 33 туру АПЛ проти Брентфорда (0:2).
"У мене немає слів. Можливо, тільки для Лемпарда — йди! І йди якнайшвидше. У тебе нічого не вийде змінити.
Команді потрібна перемога, лише одна перемога. Три очки, щоб не вилетіти з АПЛ. І це ми говоримо про Челсі! Жахлива ситуація.
Однак якщо поглянути на їхні матчі, то розумієш, що вони заслуговують на свою поточну позицію", — наводить слова Лебефа ESPN.
Раніше повідомлялося, що Лемпард доопрацює сезон у Челсі, незважаючи на плачевні результати.